Son Dakika Haberleri: Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

14 dakika önce

Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik takip sonucu piyasaya uyuşturucu madde sürdükleri belirlenen Ö.N, M.T, R.G, Y.B ve N.K. gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 18 gram uyuşturucu madde ile 223 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "İştirak Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli mercilere sevk edilen zanlılardan Ö.N, M.T ve Y.B. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:18 Kaynak: AA

Giresun, Güncel
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