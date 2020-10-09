Giresun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 375 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Kaynak: AA
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