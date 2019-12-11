Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Giresun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 214 gram kubar esrar ile 14 kök kenevir ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Giresun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 214 gram kubar esrar ile 14 kök kenevir ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM şube ve istihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Espiye ilçesinde yapılan istihbarat çalışması sonucu Şoğukpınar Beldesi Dikmen mahallesinde M.Ş ve ilçe merkezinde ikamet eden S.B'nin uyuşturucu madde yetiştirdikleri tespit edildi. Jandarma şüphelilerin ev ve araçlarında hassas burunlu narkotik köpeği 'Haklı' ile yaptığı aramada, cam kavanoz içerisinde 214 gram kubar esrar ile 5 ayrı poşet halinde paketlenmiş satışa hazır 12 gram kubar esrar, olmak üzere toplam 226 gram kubar esrar maddesi, 14 kök kenevir bitkisi gövdesi ele geçirildi. Olayın şüphelisi M.Ş ve S.B gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri devam ediyor. - GİRESUN

Jandarma, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı
İstanbul'da "gaybubet evi" operasyonu: 22 gözaltı Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri
01:54 Ankara'da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu - Son Dakika
01:45 Takviye ekiplerin müdahalesiyle mobilya atölyesindeki dev yangın söndürüldü - Son Dakika
01:14 Malatya'da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı - Son Dakika
01:01 Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı - Son Dakika
00:46 'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak' - Son Dakika
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 02:30:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]