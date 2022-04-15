Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

15.04.2022 02:07
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada C.A. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslardan; 89,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan C.A. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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