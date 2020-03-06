Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
6 saat önce
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:34 Kaynak: AA
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şehir merkezi Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın motor kısmında 1980 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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