Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.K., U.K. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ö.A.H. isimli şahıs serbest bırakıldı. - GİRESUN