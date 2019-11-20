Son Dakika Haberleri: Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Giresun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.T, M.J, A.M. ve M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise 420 gram eroin ile 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:14 Kaynak: AA
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