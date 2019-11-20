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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
6 saat önce
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:14 Kaynak: AA
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Giresun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda N.T, M.J, A.M. ve M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise 420 gram eroin ile 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.
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