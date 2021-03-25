Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda Ö.Ç'yi yakaladı.
Şüpheli ile birlikte 47,8 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesine sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika