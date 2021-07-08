Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, İ.S. gözaltına alındı.
Operasyonda 194 kök kenevir ve 450 gram esrar maddesi elde edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "yasa dışı kenevir dkimi" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA
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