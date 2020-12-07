Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zanlının üst aramasında 719 gram eroin ve 18 sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları ve suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışmalarda şüpheli S.S. yakalandı.

Giresun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Söğüt Altın Madeni'nde rezerv 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldi