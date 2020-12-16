Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda bir miktar eroin ve 1 dijital hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.R. ve E.R. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
- Kaynak: AA
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