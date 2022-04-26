Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

26.04.2022 13:04
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Y. ve E.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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