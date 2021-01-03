Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan iki gençten biri tutuklandı.
İlçenin Merkez Mahallesi'nde, jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.S. (15) ve B.S'yi (18) yakaladı.
E.S'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 35 uyuşturucu hap ele geçirildi.
B.S. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.S. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA
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