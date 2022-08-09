Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Giresun, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

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