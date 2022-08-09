Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

09.08.2022 20:25
Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evi ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.

YORUMLAR
500
Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, 5 oyuncu daha transfer edeceklerini söyledi Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, 5 oyuncu daha transfer edeceklerini söyledi
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Giresun, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
19:38 Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 20:25:41. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş