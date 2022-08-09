Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin evi ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.
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