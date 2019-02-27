Son Dakika Haberleri: Giresun'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Giresun'da Uyuşturucuya Geçit Yok

1 saat önce

Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'da Uyuşturucuya Geçit Yok, System.String[]
Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Giresun'un uyuşturucu madde ticaretinde transit güzergahı olmasının önüne geçmek amacıyla yaptıkları çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Önceki gün yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajından 3 kilo 904 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.A. ve H.İ.S. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:50 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Giresun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı

Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:27:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da Uyuşturucuya Geçit Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]