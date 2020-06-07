Giresun'da üzerine duvar devrilen belediye işçisi öldü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Köseli Mahallesi'nde su şebekesindeki arızayı gidermeye çalışan Eynesil Belediyesi işçisi Ercan Kılıç'ın (23) üzerine kazı yapılan alanın kenarındaki briketten yapılmış istinat duvarı çöktü.

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