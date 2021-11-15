Giresun'da uzun yol sürücüleri "Yaşam Tüneli"nden geçiyor - Son Dakika

Giresun'da kazaların önlenmesi amacıyla uzun yol sürücülerine "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatılıyor.

Görele ilçesinde "Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Görele Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince sürücüler çadıra davet ediliyor.

Trafik ekipleri tarafından bilgilendirilen sürücü ve yolculara trafik kurallarını anlatan görüntüler de izletiliyor.

Görele Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Cemal Gemicioğlu, AA muhabirine, sürücüleri sıkmadan kendilerine kısa videolar izleterek, trafik kurallarına uymamanın yol açacağı hadiseleri anlattıklarını söyledi.

Yaşam Tüneli çadırında uzun yol sürücülerine hem kısa mola vermeyi sağladıklarını hem de trafik krallarına uymaları konusunda uyarıda bulunduklarını belirten Gemicioğlu, "Sürücülere sıkmayan kısa videolarla emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Trafikte aşırı hızın yol açacağı faciaları sürücülerimize video aracılığıyla anlatıyoruz. Sürülerimiz Yaşam Tüneli çadırında hem dinleniyor hem de bilgilendiriliyorlar." dedi.

Sürücülerden Gökhan Bilinci ise bu gibi uygulamaların faydalı bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Trafikte emniyet kemeri çok önemlidir. Benim gibi diğer sürücü arkadaşların mutlaka emniyet kemerini takarak yola çıkmaları gerekmektedir. Aşırı hız yapmadan trafikte güvenliği sağlayabiliriz. Bu uygulamayı yerinde bularak, hayata geçirenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.