Giresun'da "Vatan Yahut Fındık" belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da 'Vatan Yahut Fındık' belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika

Giresun'da "Vatan Yahut Fındık" belgeselinin galası yapıldı

6 saat önce

Gazeteci ve yapımcı İsmail Kahraman'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırladığı "Vatan Yahut Fındık" adlı belgesel filmin galası gerçekleştirildi.

Giresun'da

Gazeteci ve yapımcı İsmail Kahraman'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırladığı "Vatan Yahut Fındık" adlı belgesel filmin galası gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, fındığın hem Giresun hem de ülke için çok önemli bir ürün ve değer olduğunu söyledi.

Vali Sarıfakıoğulları, farklı bir boyutuyla fındığı gündeme getiren ve belgeseli hazırlayan yapımcı İsmail Kahraman'a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ise bu tip projelere üniversite olarak her zaman destek verdiklerini belirterek, ekonomik değerinin yanı sıra kültürel ve sosyal bir değer olması sebebiyle fındığın üzerinde daha çok çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

İsmail Kahraman da fındığın Giresun için çok önemli yere sahip olduğuna işaret etti.

Fındığın, milli mücadele döneminde stratejik bir ürün olarak oynadığı rolün pek bilinmediğini dile getiren Kahraman, belgeselde fındığın farklı yönü ve tarihi geçmişiyle ele alındığını aktardı.

Belgesel filmin gösterisinin ardından Vali Sarıfakıoğulları yapımcı Kahraman'a plaket takdim etti.

İsmail Kahraman, Giresun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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