Giresun'da vefa destek grupları çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Giresun'da vefa destek grupları çalışmalarına başladı

6 saat önce

Giresun Valiliği, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için koyduğu sokağa çıkma yasağı kapsamında söz konusu vatandaşların mağdur olmaması için bazı tedbirler aldı.

Giresun'da vefa destek grupları çalışmalarına başladı, System.String[]

Giresun Valiliği, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için koyduğu sokağa çıkma yasağı kapsamında söz konusu vatandaşların mağdur olmaması için bazı tedbirler aldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ek genelge ile 81 il ve bağlı ilçelerde kurulması istenilen "Vefa Sosyal Destek Grubu" ve "Vefa İletişim Merkezi" Giresun il merkezi ve ilçelerde de oluşturularak çalışmalarına başladı.


"Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından, ihtiyaç duyulması halinde öncelikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, ilk etapta gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçları karşılanması amaçlanıyor.


İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ya da yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaralı telefonlar üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri istenirken, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeterli sayıda kamu görevlisi, ekip ve araçlar görevlendirildi.


Belediye sınırları içinde emniyet ve zabıta, köylerde ise jandarma ekipleri ve muhtarlar aracılığıyla bu ihtiyaçların dağıtımı yapılırken, hijyen kurallarına da azami dikkat gösteriliyor. - GİRESUN

Giresun Valiliği, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:36 Kaynak: İHA

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