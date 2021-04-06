İstanbul'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Salih Kemal Baydere'nin cenazesi, memleketi Giresun'un Bulancak ilçesinde toprağa verildi.
Naaşı yakınları tarafından ilçeye getirilen Baydere için Merkez Orta Cami'de tören düzenlendi.
Baydere'nin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe merkezindeki Bulancak Eski Mezarlık'ta toprağa verildi.
Törene, Baydere'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bulancak Jandarma Komutanı Binbaşı Ersin Erkut, Bulancak Emniyet Müdürü Bünyamin Akkaya, Bulancak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Selçuk Türkmen ve Bulancak Gaziler Derneği Başkanı Dursun Ali Beyaz katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Salih Kemal Baydere son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika