Giresun'da yağış nedeniyle devrilen ağaç eve zarar verdi - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle devrilen ağaç bir evde hasara neden oldu.

İlçenin Palatlı Mahallesi'nde yağış nedeniyle yerinden sökülen dut ağacı, Selahattin Palak'a ait evin üzerine devrildi. Palak ve iki torunun bulunduğu evde hasar oluştu, kimse yaralanmadı.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine, evin üzerine devrilen ağacın ekiplerce kesilerek kaldırıldığını söyledi.

Evdeki hasarın da giderilmeye çalışıldığını vurgulayan İbaş, "Çok şükür herhangi bir can kaybı, yaralımız yok. Vatandaşımızın evini eski haline getirmesi için maddi desteğimizi sağlayacağız. Allah beterinden korusun." dedi.