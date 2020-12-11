Giresun'da yaklaşık 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Giresun'un Keşap ilçesinde yaklaşık 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Giresun Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Keşap Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki akaryakıt istasyonunun iki yer altı tankında denetim yaptı.

İki kez gerçekleştrilen ölçümden geçersiz sonuç alınması üzerine akaryakıt istasyonuyla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen yaklaşık 26 bin litre kaçak akaryakıt, Giresun İl Özel İdaresine teslim edildi.