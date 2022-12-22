Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi

22.12.2022 21:30

Giresun'un Bulancak ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'a el konuldu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'a el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesinde el yazması Tevrat'ı satmak isteyen İ.M.P'yi gözaltına aldı.

Zanlının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, İstanbul'dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevrat'ı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi.

700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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Bulancak, Hisarcık, Giresun, Tevrat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

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