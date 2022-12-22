700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Bulancak, Hisarcık, Giresun, Tevrat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.