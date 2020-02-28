Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

7 saat önce

Giresun'da lise öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimin ardından yapılan yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı, System.String[]

Giresun'da lise öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimin ardından yapılan yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Son günlerde ülkemizin üst üste yaşadığı deprem felaketlerinin ardından Giresun Belediye İtfaiyesi de bilinç oluşturmak adına öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatları başlattı. Tatbikatların ilki Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. İlk etapta deprem ve yangın ihtimaline karşı öğrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta deprem alarmının verilmesiyle öğrencilerin sınıflarda kalması ve baş-çene pozisyonuyla beklemeleri istendi. Daha sonra depremin etkisiyle çıkan yangın nedeniyle okulda ikinci alarm verildi. Okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı. Yangın önce itfaiye ekipleri, daha sonra da öğrenciler tarafından söndürüldü. Bu sırada öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler aktarıldı.


Tatbikatın sona ermesinin ardından öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, alınacak tedbirler ve yangın söndürme metotları anlatıldı. Yetkililer okullardaki tatbikatların devam edileceği bilgisini verdi. - GİRESUN

İtfaiye, Giresun, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit haberlerinin ardından itfaiye üniformasını çıkarıp kamuflajını giydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:30:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]