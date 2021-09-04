Giresun'da yapılan vicdansızlık pes dedirtti! Kedinin kafasını kesip sokağa attılar - Son Dakika

Hemen hemen her gün hayvana şiddet olaylarına bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez üzen haber Giresun'dan geldi. Giresun'da iki yavru kedinin ölüsü bulundu. Kedilerden birinin ise başının kesildiği görüldü.

ÇOCUKLAR BULDU

Şebinkarahisar'ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu. Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hayvanseverler de durumu polise haber verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kedilere işkence eden kişilerin bulunması isteniyor.