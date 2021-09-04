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Giresun'da yapılan vicdansızlık pes dedirtti! Kedinin kafasını kesip sokağa attılar - Son Dakika

Giresun'da yapılan vicdansızlık pes dedirtti! Kedinin kafasını kesip sokağa attılar

04.09.2021 17:18
Giresun'da yapılan vicdansızlık pes dedirtti! Kedinin kafasını kesip sokağa attılar, System.String[]

Giresun'da yaşanan olay pes dedirtti. İki kedi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürülmüş olarak bulundu. Kedilerden birinin başı kesilirken, diğerinin ise vücudunda kesiklere rastlandı.

Hemen hemen her gün hayvana şiddet olaylarına bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez üzen haber Giresun'dan geldi. Giresun'da iki yavru kedinin ölüsü bulundu. Kedilerden birinin ise başının kesildiği görüldü.

ÇOCUKLAR BULDU

Şebinkarahisar'ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu. Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hayvanseverler de durumu polise haber verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kedilere işkence eden kişilerin bulunması isteniyor.

Giresun'da yapılan vicdansızlık pes dedirtti! Kedinin kafasını kesip sokağa attılar

Giresun, Polis, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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