Giresun'da yaralar sarılıyor, kayıplar aranıyor (3) - Son Dakika

İHTİYACI OLDUĞU HALDE ÇİZME YARDIMINI KABUL ETMEMİŞ

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, evi ile fındığı zarar gören Fatma Kuşluhan'ın (65), içme suyu ve yiyecek yardım dağıtılan bölgeye giderken ayağındaki lastik ayakkabılarla çamurda yürüdüğünü gören görevlilerin, kendisine vermek istediği çizmeyi 'evde oturabilirim, çalışanlara verin' diyerek kabul etmediği ortaya çıktı. Kız kardeşinin vefatı üzerine 6 yıldır tek başına yaşadığını, fındıktan başka bir geliri olmadığını, bahçesindeki fındığı da selin alıp götürdüğünü söyleyen Kuşluhan, görevlilerin ısrarı üzerine daha sonra çizmeleri alarak, "Devletin malı bana haram. Benden önce iş yerleri evleri yıkılan insanlar var. Benim bir fındık bahçem var. Selde bahçem de zarar gördü. Başka geçim kaynağım yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Fındığımın yaprağını sarıp yerim yine devlete 'bana yardım edin' demem, utanırım" dedi.

Tolga SAĞLAM-Selay SAYKAL/GİRESUN,