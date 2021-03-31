Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma görevlilerince bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.
Şirinköy mevkisinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, yol kenarında yaralı karacayı fark etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğüne bilgi veren ekip, araca aldıkları karacayı kent merkezine getirdi.
Müdürlük görevlilerine teslim edilen karaca, koruma altına alındı.
Yaralı hayvanın tedavisine başlandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı - Son Dakika