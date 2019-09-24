Giresun'da yaralı bulunan tilki tedavi edilip doğaya bırakıldı
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Giresun'da yaralı halde bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:32 Kaynak: AA
Giresun'da yaralı halde bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya salındı.
Vatandaşların iki gün önce şehrin kırsal kesiminde kafasından yaralı halde bularak Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği tilkinin tedavisi tamamlandı.
Ekipler, kafasındaki yarayı tedavi ettikleri tilkiyi kırsal alanda doğaya salıverdi.
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