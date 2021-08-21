Üye Girişi
Son dakika haberleri... Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti

21.08.2021 09:17

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti Afetzedeler için Dereli'de inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin inşasında sona yaklaşıldı Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti

Afetzedeler için Dereli'de inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin inşasında sona yaklaşıldı

GİRESUN - Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Dereli ilçesinde yapımı süren konut ve iş yerlerinin inşasında sona yaklaşıldı. Afet konutlarının Eylül ayı içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

Giresun'da geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yaşanan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Sel felaketinden en çok etkilenen ilçe olan Dereli'de hasar gören ev ve iş yerlerinin yerine inşa edilen konutların inşasında sona yaklaşıldı. Afetzedeler için yapılan 216 konut ve 72 iş yerinin Eylül ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, devletin desteği sayesinde bir yıl gibi bir sürede Dereli'nin yeniden inşa edildiğini ifade etti. Şenlikoğlu, "Bizim yaşadığımız afetin üzerinden bir yıl geçti. Ama ülkemizde bir yıl içerisinde çok büyük afetler yaşandı. En son Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesinde yaşandı. Bizden çok daha büyük kayıplar ve hasarlar oluştu. Ben bu bölgede yaşayanlara geçmiş oldun diyorum. Biz 22 Ağustos'ta onların gerçekten çok büyük desteğini gördük. Devletin bütün kurumlarının Dereli'yi ayağa kaldırmak için çalışmalarını gördük. İnşallah daha güvenli ve daha rahat bir şekilde insanlarımızın yaşayabileceği, hayat standartlarının yükseldiği bir ilçe oluşuyor. Tabi bizim için öncelikli konu insanımızın can güvenliği sonra mal güvenliği ve sonrasında yaşam standardına bakıyoruz. Bunların hepsi inşallah sağlanmış olacak" dedi.

"Konutların Eylül ayında teslim edilmesi bekleniyor"

Karadeniz'de hem güvenliği hem de konforuyla Dereli'nin örnek bir yer olacağını vurgulayan Şenlikoğlu, "Şu anda yeni bir Dereli inşa ediliyor. İnşallah kısa bir zamanda Giresun-Dereli karayolu bitmiş olacak. Çalışmalar hızla devam ediyor. İlçemizdeki TOKİ konutları ve ilçe merkezindeki konut ve iş yerleri kısa zamanda bitmiş olacak. İnşallah Eylül ayı içerisinde bunların teslimi yapılır diye düşünüyoruz. Sütlüce mahallemizde yatay mimari ile yapılan 8 bloktan oluşan çevre düzenlemesi ve çocuk parklarıyla birlikte 144 adet konut var. İlçe merkezimizde ise 82 iş yeri ve 72 konut olarak inşa ediliyor. Tabi ihtiyaçlar doğacaktır. Bizde TOKİ ve devletimizin diğer birimleriyle iş birliği yaparak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. İlçemiz doğalgaza da kavuşuyor. İlçemizde doğalgazın olmaması göç için bir bahaneydi. Gerçekten daha güzel ve daha güvenli bir Dereli ortaya çıkıyor. Devletimiz burada çok büyük bir emek harcadı. Karadeniz'de hem güvenliğiyle hem de konforuyla örnek olsun diye bir çalışma yapılıyor" dedi.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel afetinden etkilenen bölgelere hem esnaf ve vatandaşlar hem de belediye olarak yardım yapacaklarını belirten Şenlikoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın yaptığı çağrıya bizlerde duyarlı olarak esnafımız kendi arasında bir organizasyon yapıyordu. Bizde esnafımızı AFAD aracılıyla ulaştıralım diye onları bilgilendiriyoruz. Bizler buradan hem belediyemiz hem esnafımız hem vatandaşımız hem de gurbetçilerimizin duyarlılığıyla beraber yardımlarımızı ulaştıracağız. Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesine buradan hem ayni hem de nakdi yardım yapacağız. Vatandaşlarımızın duyarlılığına ve hassasiyetine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bozkurt artık bizim kardeş ilçemiz gibi olacak"

Başkan Şenlikoğlu, Kastamonu'da Bozkurt Kaymakamlığına atanan Murat Atıcı'ya yeni görevinde başarılar dilerken Dereli'de yaptığı çalışmalar için de teşekkür etti. Şenlikoğlu, "Kaymakamımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Afet zamanı gelip çok büyük emekler sarf etti. Şimdi Bozkurt Kaymakamı olarak görevlendirildi. Ona da yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kendi adımıza üzgünüz ama kaymakamımızın bu kadar sevilmesi ve güvenilmesi de bizi mutlu ediyor. Başarıları daim olsun diyoruz. Bozkurt artık bizim kardeş ilçemiz gibi olacak. Onların kaymakamı bize geliyor, bizim kaymakamımız da oraya gitti. İnşallah bu yardım köprüsü hiç bitmeden devam edecektir diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Akkaya Köyü Muhtarı Ahmet Geldi ise "İnşallah böyle bir afeti ne Dereli'miz ne de ülkemiz yaşamaz. Gerçekten ben şu an Kastamonu'da olsun Sinop'ta olsun Arhavi'de yaşayanları gerçekten çok iyi anlıyorum. O günlerde çok sıkıntılar yaşamıştık. Su dahi bulamamıştık. Ama devletimizin, yardımsever insanlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın sayesinde atlattık. Dereli inşallah daha modern olacak. İnşallah yaylalar diyarı olan Dereli'mizin bu yeni mimarisiyle beraber daha şirin daha güzel bir yer olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri... Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti
Son dakika haberleri... Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti
Son dakika haberleri... Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti
Son dakika haberleri... Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti

Hisarcık, Giresun, Dereli, Sel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'den sel uyarısı! Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de dolu yağışları görülebilir 09:15 Meteoroloji'den sel uyarısı! Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de dolu yağışları görülebilir Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı geldi 08:53 Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı geldi Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu 00:53 Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
Ekrem İmamoğlu: Raporlara göre, İstanbul'da 1 milyon 600 bin mülteci var 00:01 Ekrem İmamoğlu: Raporlara göre, İstanbul'da 1 milyon 600 bin mülteci var Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi 22:55 Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti 22:14 Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında 20:50 Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı 18:14 Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
09:21 Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameralara yansıdı
09:14 Meteoroloji'den sel uyarısı! Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de dolu yağışları görülebilir
08:56 Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar
08:53 Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk fragmanı geldi
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameralara yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameralara yansıdı         
09:21
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar         
01:41
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
00:07
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim         
23:27
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı         
20:46
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 09:33:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Giresun'da yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement