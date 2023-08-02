Giresun'da Yaşlı Çift Cinayet-Suikast Olayı

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan Ali Sağlık (85) eşi Fatma Sağlık'ı (86) av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti. Aynı zamanda Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ile kayınvalidesi olan Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan "Ömür Dediğin" adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi.

Yaşlı çiftin, 2018 yılında televizyon programına konuk olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde Ali Sağlık, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve Fatma Sağlık çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAMATLARIYMIŞ

Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, Ali Sağlık'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.

TELEVİZYON PROGRAMINA KONUK OLMUŞLAR

Alucra İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ile kayınvalidesi olduğu öğrenilen Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.