Giresun'da Yaşlı Çift Cinayet-Suikast Olayı - Son Dakika
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Giresun'da Yaşlı Çift Cinayet-Suikast Olayı

02.08.2023 23:38

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan Ali Sağlık (85) eşi Fatma Sağlık'ı (86) av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti. Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olan çiftin cinayet-suikast olayı büyük üzüntü yarattı.

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan Ali Sağlık (85) eşi Fatma Sağlık'ı (86) av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti. Aynı zamanda Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ile kayınvalidesi olan Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan "Ömür Dediğin" adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi.

Giresun'da av tüfeğiyle eşini öldüren yaşlı adam, ardından intihar etti! Yıllar önce televizyon programına konuk olmuşlar
Yaşlı çiftin, 2018 yılında televizyon programına konuk olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde Ali Sağlık, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve Fatma Sağlık çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAMATLARIYMIŞ

Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, Ali Sağlık'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.

Giresun'da av tüfeğiyle eşini öldüren yaşlı adam, ardından intihar etti! Yıllar önce televizyon programına konuk olmuşlar

TELEVİZYON PROGRAMINA KONUK OLMUŞLAR

Alucra İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ile kayınvalidesi olduğu öğrenilen Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.

Kaynak: DHA
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Hisarcık, İntihar, Alucra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Yaşlı Çift Cinayet-Suikast Olayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da Yaşlı Çift Cinayet-Suikast Olayı - Son Dakika
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