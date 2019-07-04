Son Dakika Haberleri: Giresun'da yayla şenlikleri başlıyor
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Giresun'da yayla şenlikleri başlıyor

1 saat önce

Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez kültürel miraslarından biri olan ve yüz yıllardır gerçekleştirilen yayla şenlikleri Temmuz ayı itibari ile başlıyor.

Giresun'da yayla şenlikleri başlıyor, System.String[]
Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez kültürel miraslarından biri olan ve yüz yıllardır gerçekleştirilen yayla şenlikleri Temmuz ayı itibari ile başlıyor. Bu kapsamda 8. Uluslararası Kulakkaya-Ağaçbaşı Yala Kültür ve Sanat Şenliği de 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Batlamalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlhan Sandal ve yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri basın toplantısı ile şenliğe dair bilgiler verdi.

Şenliğin uluslararası olmasından dolayı yurt dışından da grupların katıldığını ifade eden Sandal, "Herkes kendi ölçüsünde şenliklerini yapıyorlar bizde Batlamalılar olarak Kulakkaya yaylamızı seçtik. İstiyoruz ki başka şehirlerde herkesin bildiği yerler olduğu gibi mesele İsviçre'deki yerleri biliyorlarsa, böyle bir marka olmuşlarsa bizde Kulakkaya yaylasını ulusal bir marka haline getirmek ve buraya turist çekmek istiyoruz. 13-14 Temmuz tarihinde şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Biz dernek olarak yapacağımız 8. Uluslararası Kulakkaya -Ağaçbaşı Kültür ve Sanat Şenliğinde Azerbaycan ve Gürcistan'dan halkoyunları ekipleri geliyor ilerde bu çeşitliliği arttırmayı planlıyoruz ve ulusal bir alana getirerek tanıtmak istiyoruz yaylalarımızı" dedi.

"Kim Giresun'a bir şeyler yapmak istiyorsa dernek olarak olur, ferdi olarak olur biz çalışmaya destek vermeye hazırız" diyen Sandal, "Ayder ve Uzungöl gibi bölge yaylalarımızın tanıtımdan devletimizin de mutlaka katkısı olmuştur bizde bu konuda katkılar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:31 Kaynak: İHA
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