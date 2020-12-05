Giresun'da yaylada kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Giresun'da yaylada kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İnişdibi köyü Terekobası Yaylası'nda kaçak kazı yapan Ş.G, Y.A, M.A, S.K. ve F.K'yi gözaltına aldı.
Olay yerinde kürek, kazma, çekiç, keski, bel çapası, orak ve murç ele geçirildi.
Cumhuriyet savcılığının talimatıyla şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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