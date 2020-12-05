Giresun'da yaylada kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İnişdibi köyü Terekobası Yaylası'nda kaçak kazı yapan Ş.G, Y.A, M.A, S.K. ve F.K'yi gözaltına aldı.

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