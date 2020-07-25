Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğunu bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İlçeye bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında dün kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. Akbayrak'ın kaybolduğu bölgede, geçtiğimiz günlerde 4 gün boyunca aranan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Öte yandan Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde geçtiğimiz 27 Haziran akşamı evine dönmeyen İkra Nur Tirsi kaybolmuş, 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cesedi evine 7 km mesafede Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü olarak bulunmuştu.