Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor - Son Dakika

Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor

Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan İkra Nur Tirsi de aynı bölge de kaybolmuştu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğunu bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İlçeye bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında dün kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. Akbayrak'ın kaybolduğu bölgede, geçtiğimiz günlerde 4 gün boyunca aranan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. SİS SEBEBİYLE ARAMA KÖPEKLERİ KULLANILIYOR İKRA NUR'UN KAYBOLDUĞU YER Jandarma Özel Harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile AKUT Giresun ekipleri yayladaki ormanlık alanlarda Akbayrak'ı bulmak için çalışıyor. Sisin etkili olduğu bölgede arama köpekleri de kullanılıyor. Küçük kızın sis nedeniyle yolunu kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Öte yandan Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde geçtiğimiz 27 Haziran akşamı evine dönmeyen İkra Nur Tirsi kaybolmuş, 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cesedi evine 7 km mesafede Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü olarak bulunmuştu.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:39

Kaynak: AA

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