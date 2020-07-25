Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğunu bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında dün kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma Özel Harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Giresun ekipleri yayladaki ormanlık alanlarda Akbayrak'ı bulmak için çalışıyor. Sisin etkili olduğu bölgede arama köpekleri de kullanılıyor.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, gazetecilere, en son dün akşam 6-7 sularında haber alınan Elif Akbayrak'la ilgili jandarmaya saat 23.00 civarında bilgi verildiğini söyledi.

Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O saate kadar, tabii havalar karardıktan sonra çocuğun eve dönememesi üzerine önce ailesi ve komşuları, sonra yayladaki diğer komşular ve en son jandarmaya bilgi veriliyor. Burası ilçe merkezine yaklaşık 2 saat 15 dakika mesafede olan bir yer. Ulaşımı kolay değil. Arkadaşların organize olup, olay bölgesine intikal etmeleri gece yaklaşık 1'i buldu. O saate kadar da tabii inanılmaz bir yoğun bir sis var. O sis altında yine yaklaşık 4 kilometrelik bir alan tarandı."

Tuna, sabah gün aydınlanmasıyla birlikte de ekiplerin, aynı alanı tekrar taradığını ve taranan alanın 10 kilometreye çıkartıldığını anlatarak, "Ama henüz herhangi bir emareye, bir ize ulaşamadık, bir bilgiye ulaşamadık. Arkadaşlarımız hem adli boyutunu hem arama kurtarma boyutunu, her türlü ihtimali göz önüne alarak en detaylı bir şekilde yürütüyorlar." dedi.

AKUT'a, AFAD'a güvendiklerini dile getiren Tuna, "Bu konuda arama kurtarma çalışmalarında çok ciddi bir birikimleri var ama ihbarın geç gelmiş olması ve alanı daha önceden vatandaşların girmiş olması arama kurtarma, iz takip köpeklerinin performansını da çok olumsuz etkiliyor. O nedenle biz maalesef her iki olayda da bu arama çalışmalarından dolayı iz takip köpeklerimizden istediğimiz randımanı alamadık, bir sonuç alamadık." diye konuştu.

Elif'in orta okul 1'inci sınıf öğrencisi olduğunu vurgulayan Tuna, "Oldukça zeki bir öğrencimiz, bölgeyi de tanıyan bir öğrencimiz. Boşanmış bir ailenin çocuğu. Kendisinin, kendi rızasıyla bölgeden ayrıldığı yönünde. Hem kardeşinin, ağabeyinin, hem ailesinin beyanları var. Onları da dikkate alarak, olabilecek bütün adresleri, bütün iletişimde bulundukları noktalara biz de haber gönderdik, temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tuna, tekrar her türlü bilgi ve ize ulaştıklarında detaylı bilgi vereceklerine işaret ederek, "Kamuoyunun bu konudaki yakın kaygısını biz de yakından takip ediyoruz. İnşallah bu sefer kamumuza güzel bir haber verme şansımız olur diyorum." şeklinde konuştu.

Dün akşam saatlerinde Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ailesi tarafından Jandarmaya bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.