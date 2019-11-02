Son Dakika Haberleri: Giresun'da yaylalar beyaza büründü
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Giresun'da yaylalar beyaza büründü

6 saat önce

Giresun'da yaylalar beyaza büründüGİRESUN - Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde dün gece başlayan kar yağışı etkili oldu.

Giresun'da yaylalar beyaza büründü

GİRESUN - Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde dün gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen Doğu Karadeniz yaylaları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Giresun'un yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, gece boyunca bin rakım altında ise yağmur olarak devam etti. Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a ulaşımın sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne de mevsimin ilk karı yağdı. Yağan kar sonrası herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

Giresun'da yaylalar beyaza büründü

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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