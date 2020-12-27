Giresun'da yeni stadyum ve hastane bölgesine köprü yapılacak - Son Dakika

Giresun'da yeni stadyum ve hastane bölgesine köprü yapılacak

27.12.2020 14:57
Giresun'da yeni stadyum ve hastane bölgesine köprü yapılacak, System.String[]

Giresun'da yeni yapılan stadyum ve Giresun A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yer aldığı bölgeye Dereli-Şebinkarahisar kara yolu üzerinden ulaşım için köprü yapılacağı bildirildi.

Giresun'da yeni yapılan stadyum ve Giresun A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yer aldığı bölgeye Dereli- Şebinkarahisar kara yolu üzerinden ulaşım için köprü yapılacağı bildirildi.

Giresun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileriyle yapmış olduğu temas ve öneriler sonrası stadyum ile hastane arasından Dereli yoluna uzanan yeni bir köprü inşa edilecek.

Köprünün yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Şenlikoğlu, yeni yatırımlarla Aksu bölgesinde trafiğin beklenildiği şekilde arttığını söyledi.

Aksu bölgesinin hastane ve stadyumun yapılmasıyla cazibe merkezi haline dönüştüğünü belirten Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Hastanemizde ciddi bir yoğunluk var. Giresunspor'umuz maçlarını da artık yeni statta oynanacak. İnşallah Süper Lig'e de çıktığında bu bölgede pandemi sonrası ciddi bir kalabalık oluşacağını düşünüyoruz. İşte bu sebeple biz de hastane ve yeni stadyumun olduğu bölgeden Aksu Deresi'nin karşı tarafı olan Dereli yoluna bağlantı sağlayacak bir köprü yapılmasına karar verdik. Gerek Dereli gerek doğu bölgesi ilçeleri gerekse Giresun merkezden gelecek araçlar köprüyü kullandığında araç trafiğinin bir hayli rahatlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda DSİ yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonuç verdi ve yeni köprümüz yapım aşamasına geldi. Giresun için çalışmalarımız her alanda devam edecektir."

İncelemeye katılan DSİ Giresun Şubesi yetkilisinin verdiği bilgiye göre 4 Ocak 2021'de yapım ihalesinin gerçekleşeceği köprü, 70 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde kemer tipi şeklinde dökme beton sistemi ile inşa edilecek.

Köprünün 2 yıl içerisinde tamamlanmasının hedefleniyor.

Araştırma Hastanesi, Hastane, Giresun, Aksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da yeni stadyum ve hastane bölgesine köprü yapılacak - Son Dakika


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