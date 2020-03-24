Giresun'da yerel gazeteler dönüşümlü yayımlanacak - Son Dakika

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yerel gazetelerin dönüşümlü yayımlanacağını bildirdi.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse rağmen sahada ve iş yerlerinde görevli meslektaşlarının hijyen şartlarının sağlanmasının yanı sıra bir dizi tedbirler alındığını belirtti.

Giresun'da 6 yerel gazetenin, her gün sadece 2'si olmak üzere dönüşümlü yayımlanmasının kararlaştırıldığını ifade eden Bayram, yine Bulancak ilçesindeki iki gazetenin de birer gün arayla çıkarılacağını aktardı.

Bayram, okurları gazetesiz bırakmamak için her türlü fedakarlığı yaptıklarına dikkati çekerek, "İçinde bulunduğumuz durum bizleri birtakım tedbirler almaya zorladı. Umarım kısa sürede bu kaostan çıkarız." ifadesini kullandı.