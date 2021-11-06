Giresun'da "Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü" eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, "Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü" eğitim semineri organize edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen eğitim seminerine, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler Odasından yetkililer katıldı.

Katılımcılara, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Akçay ve veteriner hekimler tarafından, Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, sokak hayvanlarının sağlık, bakım ve beslenme, hasta hayvanların tanınması ve ilk yardım gibi konularda iki gün eğitim verildi.

Eğitime katılanlar sertifikalarını, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ali Hıdır'ın elinden aldı.