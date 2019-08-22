Son Dakika Haberleri: Giresun'da yıldırım isabet eden kadın yaralandı
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Giresun'da yıldırım isabet eden kadın yaralandı

33 dakika önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde arazide çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.

Giresun'da yıldırım isabet eden kadın yaralandı, System.String[]

Giresun'un Tirebolu ilçesinde arazide çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Civil köyündeki arazisinde çalışan Pamuk Gödek'e (47) yağış sırasında düşen yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan Gödek, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gödek'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Tirebolu, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:32 Kaynak: AA
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