Giresun'da yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü, yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarına devam ediyor.

Müdürlük ekipleri tarafından yüksek kesimlerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının bu ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Bugüne kadar 2 bin 500 kilogram saman, 3 bin 500 kilogram besi yemi ve 2 bin 500 kilogram sebze ve meyve atığı doğaya bırakıldı.

Kış dönemi boyunca devam edecek uygulama kapsamında bu miktarının 40 bin kilograma ulaşması hedefleniyor.