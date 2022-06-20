Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

20.06.2022 23:07
Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gültepe köyü yolu üzerinde yol kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde kadın cesediyle karşılaştı.

Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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