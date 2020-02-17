Giresun'da yolcu otobüsünde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da yolcu otobüsünde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Giresun'da yolcu otobüsünde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

12 dakika önce

Giresun'da durdurulan yolcu otobüsünde koli içerisinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Giresun'da yolcu otobüsünde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

Giresun'da durdurulan yolcu otobüsünde koli içerisinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Aksu Mahallesi mevkisinde polis ekiplerince durduruldu.


Otobüste yapılan aramada, aracın bagajında iki ayrı kolide 9 milimetre çapında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, kolilerin sahibi olduğu belirlenen E.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

Giresun, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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