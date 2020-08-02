Giresun'da yolculara bayram şekeri ikram edildi - Son Dakika

Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Ordu-Giresun il sınırında seyahat eden yolculara bayram şekeri ikram etti.

Tanrıseven, araçlarıyla Giresun'a giriş yapan vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Polis kontrol noktasında araç sürücüleri ve yolcularla sohbet eden Tanrıseven, hijyen ve trafik kurallarını da hatırlattı.

Tanrıseven, Piraziz ve Bulancak ilçelerindeki uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma personelinin de bayramını kutlayarak şeker ikram etti.

İçişleri Bakanlığı ve Giresun Valisi Enver Ünlü'nün talimatlarıyla Kurban Bayramı boyunca görev başında olduklarını belirten Tanrıseven, amaçlarının vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi olduğunu vurguladı.