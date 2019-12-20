Giresun'da yorgun kurşun yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da yorgun kurşun yaraladı - Son Dakika

Giresun'da yorgun kurşun yaraladı

6 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşun bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Giresun'da yorgun kurşun yaraladı, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesinde nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşun bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde çalıştıktan sonra dinlenmek için oturan S.K. nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşunun kendisine isabet etmesi sonucu yaralandı. S.K olayın ardından Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili Jandarma inceleme başlattı. - GİRESUN

Eynesil, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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