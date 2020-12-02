Giresun'da zabıta denetimleri kamera ile yapılıyor - Son Dakika

Giresun Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinin kameralı sistemle kayıt altına aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, darp, hakaret ve yasa dışı teklif gibi durumlarla karşılaşan ekiplerin artık çalışmalarını daha şeffaf bir şekilde yürüttüğü belirtildi.

Zabıta personelinin üniformasına takılı şekilde taşıdığı ve görüntünün yanı sıra ses alıp fotoğraf da çeken kameralardaki görüntülerin gerektiği zaman incelemeye alındığına işaret edilen açıklamada, zabıta memurlarının denetime gittiklerinde önce esnafa kamera ile görüntü aldıklarını bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, yapılan denetim ve faaliyetlerde şeffaf olunmasının amaçlandığı vurgulanarak, bir diğer amacın ise alanda çalışırken özellikle hakaret, darp ve şiddet olaylarına karşı hem zabıta personelini hem de vatandaşı korumak olduğu ifade edildi.