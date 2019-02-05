Son Dakika Haberleri: Giresun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giresun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

47 dakika önce

Giresun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giresun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Giresun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu üzeri Giresun İtfaiyesi karşısında, M.B. idaresindeki 28 K 10597 plakalı kamyon, S.S. yönetimindeki 28 AG 431 plakalı otomobile çarptı.

Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazaya, M.U'nun kullandığı 28 AD 617 ve H.E. yönetimindeki 28 AE 962, H.A. idaresindeki 38 GR 941 plakalı otomobiller de karıştı.

Kazada yaralanan H.E, S.S. ve otomobilde bulunan A.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Güreşçi Evin Demirhan Trafik Kazasında Yaralandı ALS, SMA Hastalıklarıyla İlgili Meclis'te Araştırma Komisyonu Kuruldu

Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 22:08:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]