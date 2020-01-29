Giresun'daki anıt tartışması 'Osman Ağa ve arkadaşları' heykeli ile son buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'daki anıt tartışması 'Osman Ağa ve arkadaşları' heykeli ile son buldu - Son Dakika

Giresun'daki anıt tartışması 'Osman Ağa ve arkadaşları' heykeli ile son buldu

6 saat önce

Giresun'da tartışmalara yol açan ve Anıtlar Kurlu kararıyla yıkım kararı alınan 'Saat Kulesi'nin bulunduğu alana 'Osman Ağa ve arkadaşları' heykeli dikildi.

Giresun'daki anıt tartışması 'Osman Ağa ve arkadaşları' heykeli ile son buldu, System.String[]

Giresun'da tartışmalara yol açan ve Anıtlar Kurlu kararıyla yıkım kararı alınan 'Saat Kulesi'nin bulunduğu alana 'Osman Ağa ve arkadaşları' heykeli dikildi.


Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediyenin o dönemde Anıtlar Kurulunun vermiş olduğu kararı uyguladığını belirtti. Şenlikoğlu, "Osman Ağa" Meydanı olarak bilinen alana taşınan heykelle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "O dönem içerisinde Anıtlar Kurulunun daha önceden vermiş olduğu hatta cezai anlamda sorumlulukları doğabilecek bir kararı uyguladık" dedi.


"(Çan Kulesi) Oradaki saat kulesi olarak adlandırılan ancak gerçekte ne olduğu ile ilgili tarihçilerin cevap vermesi gerekir" diyen Şenlikoğlu, "Çünkü tartışma konusu bizim alanımız değildir. Biz sadece Anıtlar Kurulunun vermiş olduğu kararı uyguladık tabi bu arada Bulancak durağı bölgesindeki düzenlenmeden kaynaklı olarak Osman Ağa heykelimizi de herkesin Osman Ağa Meydanı diye bildiği meydan içerisine taşımış olduk. Bu düzenlemede kamuoyunda da güzel algılandı, iyi algılandı bu anlamda da önemlidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Çan Kulesi ve Osman Ağa'nın hikayesi


Giresun'da 19 yıl belediye başkanlığı yapmış olan Rum asıllı Kaptan Yorgo'nun yaptırdığı Çan Kulesi 1922 yılında Osman Ağa'nın talimatı ile yıkıldı. 94 yıl sonra dönemin Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından 'Saat Kulesi' olarak Kaptan Yorgo'nun yaptırdığı çan kulesinin aynı mimarisi yaptırılan kule hakkında Anıtlar Kurulu yıkım kararı çıkarttı. Yıkım kararı verilen saat kulesi yeni seçilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından uygulandıktan sonra yıkılan saat kulesinin yerine ise 1922 yılında çan kulesini yıkan Osman Ağa'nın heykeli dikildi. - GİRESUN

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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