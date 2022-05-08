Giresun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

08.05.2022 10:57
Giresun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Giresun'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Giresun'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesi'nde, T.S, B.S. ve A.A. ile Y.C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.C.G, üzerindeki bıçakla T.S, B.S. ve A.A'yı yaraladı.

Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan T.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Giresun, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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