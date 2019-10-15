Son Dakika Haberleri: Giresun'daki cinayetin katil zanlısı Kocaeli'nde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'daki cinayetin katil zanlısı Kocaeli'nde yakalandı

Giresun'daki cinayetin katil zanlısı Kocaeli'nde yakalandı

1 saat önce

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Haydere köyünde 2 hafta önce evinin ahırında öldürülmüş olarak bulunan Hüseyin Vural'ın katil zanlısı yakalandı.

Giresun'daki cinayetin katil zanlısı Kocaeli'nde yakalandı, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Haydere köyünde 2 hafta önce evinin ahırında öldürülmüş olarak bulunan Hüseyin Vural'ın katil zanlısı yakalandı.


Cinayetin ardından Jandarma asayiş ve Jandarma istihbarat timleri geniş çaplı soruşturma başlattılar. Yapılan titiz çalışmalar sonucu katil zanlısı A.B Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıskıvrak yakalandı. A.B. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, öldürülen Hüseyin Vural'ın daha önce bir televizyon kanalında evlendirme programına katıldığı, A.B. ise jandarmadaki ifadesinde cinayeti namus için işlediğini söylediği öğrenildi. - GİRESUN

Hüseyin Vural, Kocaeli, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
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