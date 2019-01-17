Giresun'daki Etkili Fırtına

Giresun
'da dün gece etkili olan fırtınada yaklaşık 200 konutun çatısında hasar oluştuğu bildirildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtınanın hızının sahil kesiminde zaman zaman 87, yükseklerde ise 120 kilometreye ulaştığı belirtildi.
Fırtına dolayısıyla il genelinde bazı yapılarda maddi hasar oluştuğu ifade edilen açıklamada, İl Özel İdaresi, AFAD
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli 8 kişinin yer aldığı ekip oluşturulduğu aktarıldı.
Açıklamada, yaraların sarılması için çalışmalara başlandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Devam eden hasar tespit çalışmalarına göre, fırtına nedeniyle ilimizde şu ana kadar 200 civarında çatının hasar gördüğü belirlendi. 113 köyümüzde ise elektrik kesintileri yaşandı. İl genelinde hasar oluşan 129 elektrik ve telefon direğinin onarım çalışmaları da devam ediyor. Fırtına nedeniyle zarara uğrayan vatandaşlarımızın bir hafta içerisinde AFAD veya kaymakamlıklara müracaat etmeleri gerekiyor."